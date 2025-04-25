Невролог Мартынов посоветовал россиянам есть весной больше овощей

С наступлением весны россиянам следует пересмотреть свои привычки, заявил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Специалист советует больше времени проводить на свежем воздухе и включить в рацион больше свежих овощей и зелени. Также важно пить больше воды, добавил Мартынов.

Регулярные прогулки, отметил он, помогут избавиться от зимней апатии, укрепить сосуды и улучшить качество сна.

Ранее врач-гастроэнтеролог назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях.