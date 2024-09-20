Названы самые популярные темы обращений бизнесменов через чат-бот «Предприниматель Подмосковья»

В регионе с начала текущего года работает чат-бот «Предприниматель Подмосковья», напомнили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой консультант предоставляет информацию о последних изменениях в законодательстве, льготах, субсидиях, грантах, сроках и порядке проведения конкурсов, а также содержит полезные ссылки, алгоритмы действий в различных ситуациях и шаблоны документов.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, наиболее популярными темами обращений стали «финансовая поддержка», «услуги для бизнеса» и «календарь субсидий для бизнеса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки фермеров.