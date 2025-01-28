Названы самые распространенные и опасные народные методы лечения детей

Педиатр Елизавета Даутова рассказала «Газете.Ru» , какие опасные народные методы применяют родители при лечении детей от простуды и гриппа.

Многие народные способы лечения являются недоказанными, неэффективными и даже опасными. Врач Даутова отметила, что применение домашних способов неизбежно приводит к ухудшениям, ведь происходит задержка обращения к врачу.

«Ингаляции горячим паром часто приводят к ожогам дыхательных путей, вызывают гиперсекрецию слизи, тем самым ухудшая состояние ребенка. Ведь маленькому ребенку изначально сложно откашляться», — добавила специалист.

Также опасно растирать ребенка спиртом и уксусной кислотой для снижения температуры. Врач напомнила, что кожа у детей куда мягче и чувствительнее. Токсичные вещества растворов могут привести к раздражению, ожогам и болям, а также отравлениям парами.

Под сомнение ставят и использование сока лимона, чеснока и лука в лечении насморка. В большинстве случаев это лишь усугубляет симптом, а также приводит к аллергической реакции, кровотечениям и ожогам. Тоже самое эксперт сказала про перцовые разогревающие пластыри, йодные сетки, горячие банки и соляные пещеры.

К негативным последствиям может привести и горячая ванная. Например, если у ребенка скрытая пневмония или очаг воспаления, это усилит патологию.

Более щадящим способом можно назвать травы, но это нельзя отнести к лечению. К тому же, мамам важно помнить про непереносимость. По словам Даутовой, единственное средство, имеющее доказательную базу, это мед.

Ранее сообщалось, что врачи в Домодедово «воскресили» мужчину.