Врачи в Домодедово вернули к жизни мужчину, перенесшего клиническую смерть

Специалисты Домодедовской больницы спасли мужчину, поступившего в учреждение в состоянии клинической смерти. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В больницу доставили мужчину в возрасте 66 лет в состоянии клинической смерти. Его обнаружили без сознания на улице и вызвали скорую помощь. Выяснилось, что житель направлялся в аптеку и по дороге потерял сознание. Причиной стал аритмогенный шок. Это опасное для жизни состояние, при котором из-за нестабильности сердечного ритма нарушается кровоснабжение органов и тканей. Шок, в свою очередь, развился на фоне хронического заболевания сердца — дилатационной кардиомиопатии.

Врачи двое суток боролись за жизнь пациента. В результате удалось стабилизировать кровообращение и восстановить эффективность сердечной деятельности. Несмотря на перенесенную кому, после лечения мужчина полностью восстановился: память, двигательные, умственные и другие функции пациента в норме.

На данный момент житель выписан. В дальнейшем ему предстоит перенести плановую операцию по имплантированию дефибриллятора.

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