Названы седаны, которые не подорожают из-за нового утильсбора в России

Минпромторг России предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора: платить его будут в зависимости от мощности двигателя. Льготная ставка сохранится только для машин с отдачей до 160 л. с. Сбор на более мощные модели значительно возрастет, сообщает Autonews .

Новая методика должна была заработать с 1 ноября, однако вступление перенесли на месяц. Эксперты отмечают, что изменения приведут к росту цен на импортные автомобили, особенно на машины, привезенные по схеме параллельного импорта.

Несмотря на реформу, ряд бюджетных седанов останется доступным. Среди них:

Skoda Octavia — 1,5 л (150 л. с.), от ₽2,7 млн

Mercedes-Benz A-Class — 1,3 л (136 л. с.), от ₽2,9 млн

Audi A3 — 1,5 л (160 л. с.), от ₽3 млн

Hyundai Avante — 1,6 л (123 л. с.), от ₽1,1 млн

Kia K5 — 2,0 л (160 л. с.), от ₽1,5 млн

Toyota Corolla — 1,2 л (116 л. с.), от ₽1,7 млн

Кроме того, в Госдуме предложили освободить от уплаты утильсбора ветеранов боевых действий, инвалидов первой группы и членов многодетных семей. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.

Эксперты прогнозируют, что нововведения сместят спрос с мощных дорогих моделей на условно доступные седаны с двигателями до 160 л. с., что позволит сохранить рынок «бюджетных» автомобилей стабильным даже при росте коммерческого утильсбора.

Ранее депутат ГД Водолацкий предложил для авто с ростовскими номера сделать льготы.