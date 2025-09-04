Названы способы вернуть сияние и гладкость кожи осенью

С приходом сентября кожа многих людей подает тревожные сигналы: стянутость, шелушение и тусклый цвет. Это не просто реакция на смену погоды, а закономерный итог летнего стресса, который пережил кожный покров. Врач-дерматолог и косметолог Анастасия Прокопенко в беседе с gazetametro.ru рассказала , что улучшить состояние кожи поможет комплексный подход из нескольких процедур.

По словам эксперта, главный враг кожи в летний период — ультрафиолет. К концу сезона УФ-лучи значительно ослабляют липидный барьер и снижают естественную выработку гиалуроновой кислоты. Результатом становится резкая потеря способности удерживать влагу. К этому добавляется обезвоживание из-за высоких температур и активного потоотделения, а также воздействие хлора и соленой воды после купаний.

Напомнила косметолог и о том, что усугубляет ситуацию повседневная рутина: сухой воздух от кондиционеров, городской смог и легкие летние средства ухода, которые не обеспечивают достаточного питания. Восстановление кожи требует немедленной коррекции ритуалов красоты. Анастасия Прокопенко выделяет следующие ключевые моменты ухода после лета:

Деликатное очищение

Отказ от жестких пенок в пользу мягких формул. Крем-гели, молочко или мицеллярная вода очистят кожу, не нарушая ее защитный барьер.

Бережное отшелушивание

Секрет сияния — в регулярном обновлении клеток. Для этого подойдут мягкие средства, например, энзимные пудры или пилинги с AHA-кислотами. Достаточно 1–2 раз в неделю.

Интенсивное увлажнение и питание

Основной фокус — восстановление водного баланса. Эффективен многослойный уход: сначала сыворотка с гиалуроновой кислотой, затем крем с церамидами и маслами.

Защита от солнца

Ультрафиолет остается активным и осенью. Использование крема с SPF на постоянной основе защитит кожу от фотостарения и сохранит ее здоровье.

Ночная регенерация

Ночь — время для активного восстановления. Средства с более плотной текстурой, например, ночные маски, помогут коже восстановиться и подготовиться к новому дню.

При таком комплексном уходе кожа скажет спасибо и ей будет легче переживать капризы осенней погоды.

