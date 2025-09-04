Врач назвала три главные ошибки, ускоряющие старение кожи

Полностью остановить старение кожи невозможно, но замедлить его вполне реально. Однако некоторые популярные привычки, напротив, ускоряют появление морщин и дряблости. О наиболее распространенных ошибках « Газете.Ru » рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

Главная ошибка, по словам специалиста, — отказ от солнцезащитных средств. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, вызывает пигментацию и провоцирует раннее образование морщин. Кремы с SPF, подчеркнула Соколова, нужны круглый год, а не только летом.

Второй фактор риска — увлечение фейсфитнесом. Косметолог пояснила, что мимические мышцы устроены иначе, чем скелетные: они крепятся к коже, а не к костям. Поэтому «прокачать» их невозможно, и чрезмерные упражнения лишь усугубляют морщины и способствуют появлению новых.

Третья ошибка — злоупотребление филлерами. Попытка исправить с их помощью каждую складку приводит к гиперкоррекции, отекам и перерастяжению кожи. В результате лицо теряет естественность, а процессы старения только ускоряются.

Эксперт подчеркнула: эффективный уход за кожей требует баланса, регулярной защиты и умеренности в процедурах.

