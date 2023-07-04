Названы сроки передачи ВМФ тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», предположительно, передадут в руки ВМФ РФ уже в конце 2024 года. Об этом сообщает издание ТАСС , ссылаясь на свой источник.

Согласно новому плану, в период с весны до осени 2024 года, будут проводиться испытания корабля. Если не возникнет проблем, то корабль отправят ВМФ в конце года. Источник предупредил журналистов, что при наличии замечаний, передачу сдвинут на 2025 год.

Источник поделился с изданием, что модернизация корабля длится уже 7-ой год. Сейчас она на стадии достройки и швартовых испытаний. Источник рассказал, что на выходе крейсер обзаведется новой палубой, силовой установкой и рядом других обновленных функций.

По завершению модернизации, срок службы крейсера продлят на 20 лет.