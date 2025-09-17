Названы сроки первого снега в Московском регионе

Первый снег уже посетил некоторые сибирские регионы, что закономерно породило вопрос о сроках его появления в столичном регионе. По данным метеорологов, жителям Подмосковья пока не стоит ожидать скорого прихода зимы — сентябрь завершится в целом сухой и относительно теплой погодой без существенных осадков. Как пояснила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, хотя в начале октября отдельные снежинки могут появиться на севере региона, это явление нельзя считать настоящим первым снегом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, ключевой критерий — формирование устойчивого снежного покрова, пусть и минимального. По статистике, это обычно происходит значительно позже — ближе к концу октября.

Синоптик добавила, что кратковременное появление снежных крупинок в воздухе следует рассматривать лишь как атмосферный эпизод, а не начало зимнего сезона. Это означает, что у жителей центральной России еще есть достаточно времени для подготовки к холодам без спешки и беспокойства.

По ее мнению, есть четкое разграничение метеорологических понятий: летящие в воздухе снежинки и фактический снежный покров на земле. Настоящую зиму с ее характерными признаками москвичи увидят только в соответствии с климатической нормой — в последней декаде октября.

Ранее также синоптик Тишковец рассказал, когда на Московский регион обрушатся холода.