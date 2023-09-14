Названы сроки возвращения западных компаний в Россию

Все больше компаний с Запада захотят возобновить сотрудничество с РФ в течение следующих 3-5 лет на фоне огромных возможностей для бизнеса, которые предоставляет Россия. Соответствующее заявление сделал президент компании Netley Group Майкл Годдард, его слова передает издание РИА Новости .

Он предположил, что большое количество компаний уже находится в поиске альтернативных способов вернуться на российский рынок. Годдард заявил, что на Западе есть много дружелюбных людей, желающих работать с РФ. Он предположил, что они вернуться в течение следующих 3-5 лет.

Бизнесмен также отметил, что Россия является отличным местом для развития бизнеса. Особенно, с учетом прогресса в торговле и экономике, который достигнут благодаря БРИКС, отметил он.

Годдард заявил, что с начала СВО есть возможность вернуть в страну индустрии, утерянные в 1990-х годах, и развивать новые: туризм, технологии. Он выразил мнение, что Россия очень хорошо расположена, что также позволит привлекать инвестиции.