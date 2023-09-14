Названы сроки возвращения западных компаний в Россию
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Все больше компаний с Запада захотят возобновить сотрудничество с РФ в течение следующих 3-5 лет на фоне огромных возможностей для бизнеса, которые предоставляет Россия. Соответствующее заявление сделал президент компании Netley Group Майкл Годдард, его слова передает издание РИА Новости.
Он предположил, что большое количество компаний уже находится в поиске альтернативных способов вернуться на российский рынок. Годдард заявил, что на Западе есть много дружелюбных людей, желающих работать с РФ. Он предположил, что они вернуться в течение следующих 3-5 лет.
Бизнесмен также отметил, что Россия является отличным местом для развития бизнеса. Особенно, с учетом прогресса в торговле и экономике, который достигнут благодаря БРИКС, отметил он.
Годдард заявил, что с начала СВО есть возможность вернуть в страну индустрии, утерянные в 1990-х годах, и развивать новые: туризм, технологии. Он выразил мнение, что Россия очень хорошо расположена, что также позволит привлекать инвестиции.