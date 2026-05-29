Названы святые, к которым верующие россияне обращаются ради сохранения рабочего места

Конфликты с начальством, урезание зарплат или грядущее сокращение штата — серьезный стресс для любого человека. Председатель движения «Россия православная» объяснил, к кому из заступников принято обращаться в такие моменты и почему начинать нужно со Спасителя.

Первое правило: молитва Христу против несправедливости

Главное при возникновении проблем на работе — не поддаваться панике и не впадать в отчаяние. Как сообщил в интервью изданию Life.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов, в христианской традиции любые трудности принято встречать с духовным спокойствием.

Общественник напомнил, что любое прошение верующего человека, включая молитвы о сохранении рабочего места или поиске нового источника дохода, должно начинаться с прямого обращения к Иисусу Христу.

Он пояснил, что именно Спаситель, прошедший через предательство, неправедные гонения и предвзятое отношение, как никто другой понимает человека, столкнувшегося с несправедливостью со стороны руководства или коллег. В моменты острого стресса Иванов рекомендовал молиться простыми словами или короткими фразами: «Господи, помилуй» и «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Спиридон Тримифунтский: заступник в финансовых бедах

Среди святых, к которым традиционно обращаются в случае материальных трудностей или угрозы потери заработка, особой популярностью в России пользуется святитель Спиридон Тримифунтский.

Почему именно к нему обращаются за помощью:

Исторический контекст: При земной жизни святой Спиридон был известен своим милосердием, щедро помогал беднякам, сиротам и тем, кто оказался на грани нищеты из-за долгов.

Предание о золоте: Широко известно церковное предание о том, как святитель сотворил чудо ради обедневшего торговца, которому грозила гибель. Он превратил обычную змею в слиток золота, чтобы мужчина мог отдать долг заимодавцу, а после выкупа змея снова стала живым существом.

Современная практика: Считается, что молитва Спиридону помогает успешно разрешить жилищные споры, найти хорошую вакансию и защититься от незаконного увольнения.

Иоанн Креститель — защитник от сокращений

Еще одним сильным заступником в профессиональной сфере Михаил Иванов назвал пророка Иоанна Предтечу (Крестителя).

По словам общественника, в церковной среде накоплено огромное количество свидетельств верующих, которым искреннее молитвенное обращение к Иоанну Крестителю помогало сохранить рабочее место и уладить затяжные конфликты внутри коллектива даже в периоды масштабных экономических кризисов и массовых чисток штата на предприятиях.