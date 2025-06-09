Названы три бизнес-ниши, которые не прогорят в России в 2025 году

Основатель коммуникационной группы MaxMagic Елена Фоменко в эксклюзивном интервью RuNews24.ru назвала конкретные ниши, где начинающих предпринимателей может ждать успех в 2025 году.

Российский бизнес-ландшафт стремительно меняется, но некоторые направления остаются беспроигрышными даже в условиях экономической нестабильности. По словам эксперта, в первую очередь это дело, которое решает реальные проблемы людей.

«Рынок постоянно меняется и выигрывают, как правило, те, кто закрывает понятные и насущные потребности людей. Сегодня не прогорит никогда тот, кто работает в сферах, где постоянно стабильный спрос и есть возможность адаптироваться», — раскрыла собеседница издания.

Особые перспективы эксперты видят в сфере образования и развития soft skills. Это могут быть онлайн-курсы, менторство и наставничество. Также Фоменко выделила услугу по созданию личного бренда — в условиях переизбытка информации бизнесу нужны узнаваемые лица.

Третьим ключевым направлением Фоменко считает импортозамещение. При этом успешным будет тот, кто не копирует западные образцы, а адаптирует их под реальные запросы россиян.

Ранее сообщалось, что в России предложили бойкотировать французские товары.