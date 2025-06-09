В России предложили бойкотировать французские товары

Renault заподозрили в военном сотрудничестве с Киевом, в ответ в Госдуме призвали к бойкоту всей продукции из Франции. Об этом пишет РИА Новости.

В российском парламенте прозвучал призыв отказаться от всей продукции из Франции на фоне сообщений о возможном запуске производства беспилотников на украинской территории при участии автогиганта. Предполагается, что дроны будут собираться в партнерстве с небольшой оборонной фирмой, причем вдали от линии фронта.

Новость о подобных планах вызвала резонанс в России: в Госдуме решение Renault назвали попыткой заработать на войне и сочли его прямым проявлением враждебности. Отдельные парламентарии предложили официально признать Францию страной, поддерживающей нацизм, что, по их мнению, может стать основанием для введения жестких санкций против Парижа.

Формально Renault пока не подтвердила намерений наладить выпуск БПЛА в интересах украинской армии, но ситуация уже спровоцировала призывы к бойкоту бренда. В России концерн еще до 2022 года занимал одну из лидирующих позиций на авторынке, однако после начала спецоперации компания свернула деятельность в стране.

Если информация подтвердится, экономическое давление на французский бизнес в России может усилиться. Ранее Ле Пен обвинила руководство ЕС в разработке плана войны на восточном фронте.