Названы три обязательных дела для дачников в Подмосковье, без которых помидоры будут мелкими и кислыми

Июнь — решающий месяц для будущего урожая томатов. Именно сейчас растения формируют первые кисти и закладывают программу плодоношения. Ошибки в этот период, как предупреждает в беседе с REGIONS опытная дачница Оксана Сергеева, могут привести к потере половины урожая или к тому, что помидоры вырастут мелкими и кислыми.

По словам Сергеевой, многие начинающие огородники совершают одну и ту же ошибку — жалеют удалять боковые побеги. Пасынки забирают у растений колоссальное количество сил. В результате куст превращается в заросли, хуже проветривается, а питательные вещества уходят в ботву, а не в плоды.

Первое, что советует дачница, — жесткое формирование кустов. Высокорослые томаты ведут в один-два стебля, все лишние пасынки безжалостно выламывают, пока они не выросли длиннее 3-5 см. Одновременно растения подвязывают к опорам — под тяжестью наливающихся кистей стебли легко ломаются.

Второе — удаление нижних листьев. Если они касаются земли, желтеют или покрываются пятнами, их немедленно убирают. Это не эстетика, а вопрос выживания: нижние листья — главные ворота для фитофторы и других грибковых инфекций. К тому же улучшается циркуляция воздуха между кустами.

Третье и самое важное — подкормка. В июне томатам категорически противопоказан азот в больших дозах.

«После высадки многие продолжают активно использовать азотные удобрения, но в июне их количество нужно сокращать. Иначе кусты будут наращивать ботву в ущерб плодам. Сейчас гораздо важнее обеспечить растения калием и фосфором», — отметила Сергеева.

Идеальный вариант — монофосфат калия (10-15 граммов на 10 литров воды) или настой золы (стакан на ведро воды, настоять сутки). Эти составы стимулируют цветение, завязывание плодов и их сахаристость.

Полив в июне тоже требует особого внимания. Сергеева советует поливать томаты редко (раз в 5-7 дней), но очень обильно — по 3-5 литров под взрослый куст. Воду льют строго под корень, не замачивая листья и стебли. Переувлажнение и капли на листве — главные провокаторы фитофторы.

И последнее — профилактическая обработка от грибков. Даже если внешне растения выглядят здоровыми, в прохладную или дождливую погоду риск заражения огромен. Дачница рекомендует опрыскать томаты биопрепаратами (Фитоспорин, Триходермин) или проверенной бордоской жидкостью. Это один-единственный раз в начале июня, который может спасти весь урожай.

Сергеева уверяет: регулярное пасынкование, своевременная подвязка, грамотные калийно-фосфорные подкормки и одна профилактическая обработка — вот четыре кита, на которых держится урожай крупных, сладких и здоровых томатов к концу сезона.

Опытные огородники также советуют в июне обратить внимание на мульчирование томатов. Слой соломы, скошенной травы или перепревших опилок толщиной 5-7 см удерживает влагу в почве, предотвращает рост сорняков и, что самое важное, блокирует споры фитофторы, которые живут в земле и при поливе или дожде попадают на нижние листья.

Еще один лайфхак: если томаты активно цветут, а завязей мало, поможет опрыскивание раствором борной кислоты (1 грамм на 1 литр горячей воды, затем довести до 10 литров). Бор стимулирует образование завязей и делает плоды более сахаристыми. Обработку проводят в утренние или вечерние часы по листу.

Важно помнить, что в июне у томатов начинается фаза активного роста корневой системы. Рыхлить почву после полива нужно очень аккуратно, не глубже 3-5 см, чтобы не повредить поверхностные корешки. Лучше заменить рыхление мульчированием.

И последнее: не стоит обрывать все пасынки до единицы на детерминантных (низкорослых) сортах. У них верхушка перестает расти после завязывания нескольких кистей, и пасынки формируют дополнительный урожай. Достаточно удалить те, что растут ниже первой цветочной кисти, и проредить остальные, оставив 2-3 самых сильных.