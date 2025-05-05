Названы три причины повторного вторжения ВСУ в Курскую область

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 объяснил , зачем украинской армии понадобилось снова вторгаться в Курскую область.

У ВСУ могло быть минимум три причины для вторжения в Курскую область в мае. В первую очередь эксперт напомнил про населенный пункт Теткино, который является стратегически удобной локацией для украинской армии из-за приграничного расположения.

По словам Матвийчука, попытка вторжения также стала пиар-акцией Владимира Зеленского, который хочет доказать западным союзникам, что его бойцы еще на что-то способны.

Третьей причиной, по мнению эксперта, может быть желание обладать приграничными территориями, чтобы использовать их в качестве «обменного фонда» на будущих переговорах.

«Зеленскому нужна полоса земли хотя бы пару метров, чтобы он мог всему миру заявить о том, что он захватил территорию Российской Федерации, которую он также сможет использовать в качестве торга, если вдруг начнутся мирные переговоры», — резюмировал Матвийчук.

Однако собеседник усомнился, что хоть одна будущая попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область будет успешной. Напомним, что последние порывы украинской армии, произошедшие 3 мая, оперативно пресекли.

Сама Курская область официально была освобождена от вражеских сил 26 апреля 2025 года.