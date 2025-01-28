Названы три решающих фактора развития рака из-за алкоголя

Профессор Василис Василеу в интервью журналу Йельской школы общественного здравоохранения объяснил, какие три фактора могут стать решающими для развития онкологии при употреблении алкогольных напитков. Объяснение эксперта публикует KP.RU .

Как напомнил профессор, на развитие рака влияет не этанол, а ацетальдегид. Это вещество проявляется в результате естественного метоболизма. Однако элемент ядовитый и может внедряться в ДНК человека, а также вызывать разные мутации.

Плюс ко всему, горячительные напитки могут связываться с ферментом — цитохромом P450. Это вызывает активные формы кислорода (АФК) и окислительный стресс.

«Окислительный стресс является ключевым фактором развития рака, поскольку он может вызвать дисбаланс между производством активных форм кислорода и системой антиоксидантной защиты организма. АФК могут повреждать ДНК, белки и липиды, что может привести к раку», — подчеркивает эксперт.

Также фактором развития рака могут стать гены. На фоне употребления алкоголя увеличивается риск онкологии полости рта, слюнных желез, ЖКТ, пищевода и гортани.

Второе, и доказанное исследованиями: к раку может привести алкоголь в сочетании с небезопасными веществами. Среди них, например, диэтилнитрозамин. Химический элемент есть в жареных продуктах, сыре чеддер, вяленых колбасах, косметике, табаке и много где еще. Таким образом пышные застолья в сочетании с алкоголем приводят не только к набору веса, но и увеличению рисков спровоцировать рак.

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