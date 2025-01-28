Названы три решающих фактора развития рака из-за алкоголя
Профессор Василеу заявил о связи рака и алкоголя из-за ацетальдегида
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Профессор Василис Василеу в интервью журналу Йельской школы общественного здравоохранения объяснил, какие три фактора могут стать решающими для развития онкологии при употреблении алкогольных напитков. Объяснение эксперта публикует KP.RU.
Как напомнил профессор, на развитие рака влияет не этанол, а ацетальдегид. Это вещество проявляется в результате естественного метоболизма. Однако элемент ядовитый и может внедряться в ДНК человека, а также вызывать разные мутации.
Плюс ко всему, горячительные напитки могут связываться с ферментом — цитохромом P450. Это вызывает активные формы кислорода (АФК) и окислительный стресс.
«Окислительный стресс является ключевым фактором развития рака, поскольку он может вызвать дисбаланс между производством активных форм кислорода и системой антиоксидантной защиты организма. АФК могут повреждать ДНК, белки и липиды, что может привести к раку», — подчеркивает эксперт.
Также фактором развития рака могут стать гены. На фоне употребления алкоголя увеличивается риск онкологии полости рта, слюнных желез, ЖКТ, пищевода и гортани.
Второе, и доказанное исследованиями: к раку может привести алкоголь в сочетании с небезопасными веществами. Среди них, например, диэтилнитрозамин. Химический элемент есть в жареных продуктах, сыре чеддер, вяленых колбасах, косметике, табаке и много где еще. Таким образом пышные застолья в сочетании с алкоголем приводят не только к набору веса, но и увеличению рисков спровоцировать рак.
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