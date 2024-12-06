Биолог Баранова объяснила связь фруктозы и развития онкологии

Один из самых известных научных журналов Nature сообщал об открытии ученых: они обнаружили связь фруктозы с ускоренным размножением злокачественных клеток. Биолог и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с сайтом aif.ru объяснила суть исследования.

Фруктозу в качестве добавки часто рекомендуют для питания людей с сахарным диабетом и сторонникам ЗОЖ. Также фруктоза, а точнее глюкозо-фруктозный сироп, есть в составе газировок. Подсластитель не считается полезным: ученые называют его одной из самых вредных разновидностей сахара. Кроме того, последние исследования открыли неизвестные ранее механизмы, указывающие, что фруктоза действительно вызывает ускоренный рост раковых клеток и опухолей.

«Ученые разобрались, как именно фруктоза стимулирует рост опухолей. Это было непросто. Потому что в опухолях человека нет экспрессии гена для фермента кетогексокиназы С — он не работает. А это значит, что фруктозу злокачественные клетки не усваивают», — заявил врач.

Кетогексокиназ С содержится в человеческой печени, которая питается фруктозой и вырабатывает лизофосфатидилхолины (ЛФХ). После поступления в кровь последний подпитывает опухоль, заставляя ее расти активнее.

Ранее врач Бережанский заявил о риске развития рака у детей из-за аромаингаляторов.