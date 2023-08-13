Названы турецкие курорты, где можно дешево снять жилье

Авсаллар, Мерсин и Сиде являются самыми дешевыми турецкими курортами. Стоимость посуточной аренды жилья там – самая низкая среди популярных мест в Турции. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

Аналитики сервиса рассказали, что посуточная аренда в перечисленных местах составляет менее 4500 рублей.

Самое дешевое жилье оказалось в Авсалларе. Средняя цена на апартаменты там – 3111 рублей в сутки. Это прибрежный поселок, менее чем в 30 километрах от Аланьи.

Гендиректор сервиса рассказал, что это очень красивый и теплый поселок со своими пляжами и инфраструктурой. По мнению эксперта, невысокие темы там можно объяснить только «нераскрученностью» поселка по сравнению с Аланией и Анталией.

В Мерсине и Сиде аренда составляет, в среднем, 3751 и 4371 рублей соответственно. В Анталье за жилье придется заплатить около 4700 рублей в сутки. Дороже всего – в Чамьюве, где апартаменты обойдутся в 8754 рублей в сутки.