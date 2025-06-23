Назвавшую российских туристов нищебродами абхазскую чиновницу уволили за сказанные слова

Глава Республики Абхазия Бадра Гунба высказал своё мнение о ситуации, возникшей после заявления сотрудницы Министерства туризма о доходах приезжающих в Абхазию туристов. Он поделился своим мнением в социальных сетях.

Ранее руководитель подразделения, занимающегося выдачей разрешений в Министерстве туризма Абхазии, Кристина Лакербая высказала мнение, что большинство туристов, посещающих страну, не оставляют значительных средств и ограничиваются покупкой дешевых продуктов. Она подчеркнула, что такие путешественники якобы не представляют интереса для страны. и им тут не место.

Гунба выразил уверенность в том, что любовь к Абхазии, которую испытывают миллионы людей, не будет омрачена этими опрометчивыми высказываниями представителей власти.

Сотрудница, чьи слова вызвали общественный резонанс, была уволена, сообщил Гунба.

Мы хотели бы добавить от себя. Если вы хотите привлечь состоятельных туристов, то необходимо навести порядок в общественных туалетах. Война, которая произошла в 1992–1993 годах, уже в прошлом. Пора забыть о ней и заняться уборкой, покраской и побелкой.

Сочи и Крым сегодня — это курорты мирового уровня. Сочи даже превосходит их. Туристам из Сочи и Крыма в Абхазии делать нечего. На одной красоте гор далеко не уедешь.