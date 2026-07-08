Называла задержание цирком, а получила три года: как петербурженка продавала «успех» и разорила семерых

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Валерии Вагаповой, которая под видом образовательных курсов выманила у семерых граждан почти ₽4,5 млн. Как сообщили 8 июля в объединенной пресс-службе судов города, девушка зарегистрировала ИП по дополнительному образованию, а затем выстроила агрессивную рекламную кампанию с использованием психологических манипуляций.

Вагапова обещала клиентам высокие доходы и финансовую защиту, формировала образ успешного профессионала, публиковала подставные отзывы и создавала доверительную атмосферу. Договор-оферта лишь имитировал законность, снимая с предпринимательницы ответственность за качество услуг, которые по сути не были ни информационными, ни консультационными. За год пострадали семь человек. В суде подсудимая в итоге признала вину, хотя поначалу называла свое задержание цирком. Большую часть ущерба она уже возместила. Суд назначил три года лишения свободы в колонии общего режима.