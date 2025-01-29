NBC News: в США собрались ввести штраф до $10 тыс. за мастурбацию

Представитель Демократической партии от штата Миссисипи, сенатор Брэдфорд Блэкмон, выступил с инициативой о введении штрафа в размере до $10 тыс. за занятие мастурбацией. Об этом стало известно из сообщения телеканала NBC News.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, проект закона направлен на то, чтобы сделать незаконным выброс генетического материала без стремления к оплодотворению.

В случае первого нарушения закона предусмотрен штраф в размере $1 тыс., при повторном нарушении — $5 тыс., а за последующие нарушения — $10 тыс.

По словам Блэкмона, в США, особенно в штате Миссисипи, большинство связанных с контрацептивами или абортами законопроектов сосредоточены на роли женщины, оставляя представителей сильного пола фактически в стороне. И этому нужно положить конец.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен издать распоряжение, в результате которого будут уволены все трансгендерные (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) военнослужащие из армии США. Среди военных на данный момент насчитывается около 15 тыс. трансгендеров.