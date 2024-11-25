Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать распоряжение, в результате которого будут уволены все трансгендерные (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) военнослужащие из армии США, сообщил The Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Среди военных на данный момент насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, которых уволят по медицинским основаниям, сочтя их непригодными для службы.

По данным The Times, новый указ окажется более жестким по сравнению с предыдущим, который Трамп подписал в марте 2018 года в ходе своего первого президентского срока (это решение было отменено Джо Байденом в январе 2021 года).

В то время республиканец ограничил поступление трансгендеров в армию, однако позволил тем, кто уже был в строю, продолжать свою службу. Теперь же даже те, кто построил карьеру в вооруженных силах, будут подвержены увольнению.

В 2021 году у примерно 2,2 тыс. военнослужащих была диагностирована гендерная дисфория. Это состояние, связанное с трансгендерностью, характеризуется тем, что человек испытывает трудности с принятием своего гендерного статуса. В общей сложности в Вооруженных силах США насчитывается 1,3 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что сторонники Трампа хотят сделать Украину подконтрольной России. Однако, прежде чем отдать Украину полностью под контроль Москвы, для Вашингтона важен разрыв отношений России с КНР.