ND: пятая часть жителей Финляндии не обеспечена едой и лекарствами

Примерно 20% жителей Финляндии не в состоянии обеспечить выполнение своих базовых потребностей, таких как еда, медобслуживание и обеспечение лекарствами.

Издание Nya Dagbladet привело цифры из отчета, который составил Институт здравоохранения и благосостояния Финляндии. Это ведомство провело опрос, охвативший 28 тысяч жителей страны. Затем получившиеся цифры экстраполировали на все население и сделали выводы.

«Около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача», - указали журналисты.

Особенно уязвимой оказалась возрастная группа от 20 до 39 лет. Получается, что молодежь в стране является наиболее нуждающейся и незащищенной экономически. При этом и в других возрастных группах не все благополучно. Примерно каждый десятый, вне зависимости от возраста, периодически сталкивается с финансовыми трудностями при обеспечении своих основных потребностей.