Минпросвещения утвердит список рекомендованных игрушек для детсадов

Министерство просвещения Российской Федерации намерено утвердить единый перечень игр и игрушек для детских садов, соответствующих традиционным ценностям и задачам развития детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости .

По словам министра, планируется выработать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране. Речь идет о формировании минимального набора средств обучения и воспитания, включая игры и игрушки, которые будут рекомендованы к использованию в детских садах.

Предполагается, что такие материалы помогут детям знакомиться с историей России, культурными традициями, народными художественными промыслами и достижениями страны. При этом акцент будет сделан не только на содержании, но и на развивающем потенциале продукции.

Инициатива реализуется в рамках объявленного 2026 года Годом дошкольного образования. Мера направлена на повышение качества воспитательной работы, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

В ведомстве рассчитывают, что единые рекомендации позволят обеспечить более сбалансированный и продуманный подход к формированию развивающей среды для дошкольников.

Ранее в Госдуме предложили разрешить рефинансирование микрозаймов в банках.