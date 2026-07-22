Не акклиматизация, а инфекция: Роспотребнадзор объяснил, как не испортить отпуск в Турции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о повышенном риске кишечных, вирусных и паразитарных инфекций во время отдыха в Турции. Ведомство опубликовало рекомендации по профилактике, чтобы снизить вероятность заражения.

Специалисты посоветовали купаться исключительно на оборудованных пляжах, отказаться от сырой воды и тщательно мыть овощи и фрукты. Особое внимание туристам рекомендовали обратить на питание: избегать уличной еды и блюд, которые могли пройти недостаточную термическую обработку. В Роспотребнадзоре отметили, что первые симптомы инфекции отдыхающие часто ошибочно списывают на акклиматизацию, поэтому при любом ухудшении самочувствия необходимо немедленно обращаться к врачу, не заниматься самолечением и заранее позаботиться о медицинской страховке.

По данным ведомства, летом в странах с теплым климатом источников опасности несколько: загрязненная вода, открытые водоемы и укусы насекомых.