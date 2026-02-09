«Не боишься разучиться ходить?»: как супруг мэра Озерска ответил на критику горожан

На опубликованных снимках мужчина, представляющийся супругом мэра, вступает в резкий диалог с горожанами, критиковавшими работу городской администрации. В одном из сообщений он задает жителю вопрос: «не боится ли он потерять возможность ходить». В обращении к другой женщине он использует нецензурную лексику, советуя «засунуть в зад свои лайки» и называя ее «гнидой».

Как отмечают источники, поводом для такой реакции стали массовые жалобы жителей Озерска на низкое качество водопроводной воды, которую описывают как ржавую и червивую. Сам мужчина, чьи сообщения вызвали скандал, позднее дал комментарий, заявив, что его семье ранее угрожали, хотя соответствующие сообщения, по его словам, были удалены.