«Не боишься разучиться ходить?»: как супруг мэра Озерска ответил на критику горожан
Супруг мэра Озерска оскорбил жителей в соцсетях из-за жалоб на ржавую воду
Мужа главы города Озерска (Калининградская область) обвинили в оскорбительных и угрожающих высказываниях в адрес местных жителей. Соответствующие скриншоты переписки были опубликованы Telegram-каналами.
На опубликованных снимках мужчина, представляющийся супругом мэра, вступает в резкий диалог с горожанами, критиковавшими работу городской администрации. В одном из сообщений он задает жителю вопрос: «не боится ли он потерять возможность ходить». В обращении к другой женщине он использует нецензурную лексику, советуя «засунуть в зад свои лайки» и называя ее «гнидой».
Как отмечают источники, поводом для такой реакции стали массовые жалобы жителей Озерска на низкое качество водопроводной воды, которую описывают как ржавую и червивую. Сам мужчина, чьи сообщения вызвали скандал, позднее дал комментарий, заявив, что его семье ранее угрожали, хотя соответствующие сообщения, по его словам, были удалены.