Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT объяснила, чем обычный детский страх отличается от фобии. По её словам, в норме страх не должен фиксироваться настолько, чтобы мешать ребёнку познавать мир. Если же он вызывает оцепенение и тормозит развитие, это уже не норма. Первыми страхами в дошкольном возрасте она назвала боязнь темноты и разлуку с мамой.

Психолог предостерегла родителей от обесценивания чувств ребёнка. По её мнению, самое кошмарное, что можно сделать, — это говорить «это ерунда» или «не бойся». Вместо этого стоит признать его переживания и собственным примером показывать, что всё спокойно и нормально. Дугенцова посоветовала привить ребёнку чувство безопасности рядом с родителями и дать понять, что его поддержат в любой непонятной ситуации, — это поможет избежать развития фобий в дошкольном возрасте.