«Не бойтесь и экспериментируйте»: стилист объяснила, как найти себя в мире моды

Поиск себя начинается с «прокачки» внешнего вида. Стилисты утверждают, что одежда — это отражение личности. От того, как мы выглядим, зависит мнение окружающих о нас.

Об имидже, творческих решениях, модельерах и о стильных образах пишут книги, снимают ролики для социальных сетей и составляют гайды (уроки, инструкции, которые помогают человеку разобраться в какой-либо сфере). Благодаря этому человек может научиться красиво комбинировать одежду, однако некоторые даже в самой модной кофточке чувствуют себя крайне некомфортно. Как найти себя в мире стайлинга, рассказала персональный стилист Юлия Щербакова.

«Чтобы создавать стильные «луки», во-первых, нужно перебороть страх. Не бойтесь пробовать что-то новое, экспериментируйте», — советуют стилист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, после обретения смелости можно начинать изучение «базы». Для себя важно выделить то, что в дальнейшем поможет составлять новые образы.

«Такая база включает в себя знания о цветах, формах, коррекционных методиках фигуры и стилевых направлениях. Чтобы узнать об этом больше, следите за представителями фэшн-индустрии и смотрите модные показы», — заключила Щербакова.

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