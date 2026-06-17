Не больше 10 граммов в день: кардиолог объяснил, какой шоколад защищает сердце и нормализует давление

Врач-кардиолог Аурелио Рохас в беседе с изданием El Confidencial заявил, что только один вид шоколада действительно полезен для здоровья. По словам специалиста, речь идет исключительно о горьком шоколаде с содержанием какао от 70 до 85 процентов.

Рохас перечислил полезные свойства горького шоколада: снижение риска ишемической болезни сердца и инфаркта, нормализация артериального давления и уровня холестерина. Эффект объясняется антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также способностью увеличивать выработку оксида азота, который важен для правильного функционирования артерий. При этом кардиолог подчеркнул, что потребление должно быть умеренным — не более 10 граммов в день.