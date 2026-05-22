Не больше 20 литров в одни руки: в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина и дизеля

Власти Севастополя ограничили розничную продажу топлива. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, на АЗС теперь будут отпускать не более 20 литров бензина или дизельного топлива в одни руки.

По его словам, топливо в городе в целом имеется, однако присутствует оно не на всех заправках. Сложившуюся ситуацию губернатор объяснил определенными логистическими сложностями. Решение об ограничениях принято по итогам вечерних и утренних оперативных совещаний. Правительство Севастополя совместно с руководством Крыма пытается сделать все возможное для нормализации обстановки в ближайшие сроки.

Развожаев уточнил, что при необходимости горючее можно залить и в канистру, но лимит в 20 литров сохраняется, и попросил горожан отнестись к изменениям с пониманием.