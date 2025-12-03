Не больше двух часов на столе: россиянам раскрыли строгие правила хранения новогодних салатов

После новогоднего застолья многие сталкиваются с вопросом, как правильно сохранить оставшиеся салаты, пишет портал 7days.ru.

Основное правило — не оставлять салаты на праздничном столе дольше двух часов, если температура в комнате составляет около плюс 20 градусов. После этого их необходимо сразу убирать в холодильник.

Для хранения лучше использовать контейнеры с герметичной крышкой. Если вы планируете есть салат на следующий день, не стоит заправлять его заранее соусом на основе майонеза или сметаны — это значительно сокращает срок годности блюда. В холодильнике заправленные салаты рекомендуется употреблять в течение 48 часов.

Для разных видов салатов существуют свои нюансы хранения. Мимозу и селедку под шубой следует съесть в течение суток, а замораживать их категорически не рекомендуется.

Идеальный способ сохранить оливье — нарезать ингредиенты заранее и хранить их отдельно, смешивая с майонезом только перед самой подачей на стол.

Свежие овощные салаты, особенно из помидоров и огурцов, нужно употребить максимально быстро, в течение одного-двух часов, так как овощи быстро пускают сок и теряют вкус.

Винегрет, благодаря отварным овощам, может храниться несколько дней, но заправлять его уксусом и маслом также стоит непосредственно перед едой.

Фруктовые салаты обладают самым коротким сроком хранения. Для замедления окисления фрукты можно сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.

