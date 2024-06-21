В Ростовской области полностью потушили пожар на нефтебазе

На нефтеперерабатывающем заводе в Азове Ростовской области ликвидировали пожар. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил губернатор региона Василий Голубев в мессенджере.

Возгорание на НПЗ началось еще в ночь на вторник, 18 июня. Тогда ВСУ предприняли попытку массовой атаки на регионы РФ. В Ростовской области работала система противовоздушной обороны (ПВО).

В результате атаки БПЛА в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным МЧС России, огонь распространился на площади 3,2 тысячи метров квадратных. К вечеру 18 июня пожар удалось локализовать, однако позже произошла разгерметизация второго резервуара.

Утром 21 июня исполняющий обязанности главы администрации Азова Дмитрий Устименко сообщил, что операция по устранению атаки украинских беспилотников завершена.

21 июня Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО сбила над территорией российских регионов 114 беспилотников. Также в Черном море были уничтожены безэкипажные катера ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в результате падения обломков вражеского беспилотника в Краснодаре погиб один человек.