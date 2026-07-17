«Не бросать тень»: депутат призвал прекратить увольнять силовиков задним числом

В России распространена практика увольнения силовиков задним числом после нарушений закона — например, пьяных ДТП. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов заявил в беседе с Газетой.ру , что ведомствам стоит отказаться от этой привычки. Для перемен, по его мнению, достаточно управленческого решения, а не поправок в законодательство.

Старшинов признал, что случаи «ретроактивных» увольнений встречаются регулярно — не только в силовых органах, но и в других госструктурах. По его словам, такой подход используется, чтобы не бросать тень на ведомство, однако смысла в этом нет.

«Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем это делать, что они там, какую-то статистику, что ли, пытаются поправить? Вроде всем все понятно, как это было на самом деле. Повторюсь, это так, мое субъективное мнение», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что скрывать факты бессмысленно: любой человек может оказаться в сложной ситуации, в том числе за рулем. Вместо попыток замять инциденты руководителям стоит честно признавать происшедшее и не пытаться «делать хорошую мину при плохой игре».

Старшинов отметил, что для исправления ситуации не требуется менять законы. Достаточно, чтобы главы ведомств дали кадровым службам четкую команду прекратить подобную практику.