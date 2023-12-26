Не будь, как Айгуль: психолог на примере «Слова пацана» показала, как пережить буллинг

Сериал «Слово пацана» успел нашуметь в медиапространстве. Эксперты, зрители и пользователи социальных сетей утверждают, что многосерийная лента романтизирует бандитизм и освещает не самые нужные ценности.

Однако если анализировать сюжет глубже, можно почерпнуть и полезный опыт. Об этом рассказала кандидат психологических наук и звездный психолог Юлия Хадарцева.

По ее словам, в качестве примера можно привести ситуацию Айгуль — девушки из сериала, столкнувшейся с личной трагедией из-за романа с парнем из группировки Маратом.

«Почему девочка из хорошей семьи, ученица музыкальной школы, воспитанная и спокойная, связывается с бандитом? Здесь в основе лежит и протест против слишком строгих родителей, и проблема того времени. Внутри Айгуль так или иначе сидело желание бунтовать», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родители играют не последнюю роль и в финальном решении героини (спойлер), которая решила покончить с собой, считает Хадарцева.

«Хоть сериал повествуют о 80-х годах, тема буллинга и насилия не теряет актуальности. Я и сама однажды стала жертвой подобной истории, но смогла проработать ее и двигаться дальше ради счастливой жизни. Девушкам следует помнить, что всегда есть кто-то рядом. Кто-то, с кем можно поговорить. А если такого человека и нет, то нужно свою маленькую внутреннюю девочку защитить, найдя в себе опору в виде сильной женщины», — добавила эксперт.

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