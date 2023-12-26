«Пожизненное лишение свободы»: выяснилось, избежит ли наказания актер из «Слова пацана»

В Москве арестовали актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова. Его считают участником громкого убийства с ограблением почти на 1 млн долларов, которое произошло в 2011 году.

Адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая рассказала, какое наказание грозит Базанову, если его вина подтвердится, и разъяснила, может ли он избежать его.

«Санкция статьи, по которой возбудили уголовное дело против актера, предусматривает пожизненное лишение свободы. Если вина Базанова будет доказана, наказание может быть разным в зависимости от того, раскается ли он и появятся ли смягчающие обстоятельства», — отметила Зарецкая в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае, если суд признает Базанова виновным, но следствие обнаружит смягчающие обстоятельства, актеру не грозит пожизненное лишение свободы. При этом у него есть шансы и вовсе избежать наказания.

«Задача следователя — собрать неопровержимые доказательства вины человека. Если предварительное следствие не соберет достаточно доказательств против него, или суд не сочтет их убедительными, возможно прекращение уголовного дела или вынесение оправдательного приговора», — пояснила собеседница.

Зарецкая напомнила, что это уже не первый случай, когда актер из известного сериала оказывается связан с криминалом.

«Вспоминается актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий, который был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение наркотиков. Он был освобожден за два года до окончания срока из-за болезни», — добавила юрист.

Ранее актер Сергей Базанов не признал вину в убийстве с ограблением.