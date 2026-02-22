«Не было храмов, не было духовенства»: в епархии объяснили парадокс «атеистического» Калининграда

Калининградская область, которая сегодня является одним из центров православной жизни на северо-западе России, еще 40 лет назад носила неофициальный статус «самого атеистического региона». Об этом на пресс-конференции в региональном инфоцентре «ТАСС Калининград» рассказал руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин.

Поводом для обсуждения стало 40-летие православия на Калининградской земле, которое митрополия отмечала в прошлом году. Как пояснил священник, определение «самый атеистический» вовсе не означало, что в регионе не было верующих. Люди, искренне исповедовавшие православие, были вынуждены ездить за сотни километров — в Литву или Белоруссию, где сохранились действующие храмы и служило духовенство.

«Не было храмов, не было духовенства, не было церковной жизни», — констатировал Рожин, описывая ситуацию четырехдесятилетней давности.

Переломный момент наступил, когда благодаря усилиям митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарха Московского и всея Руси) появилась возможность открыть первый храм. Им стала кирха Юдиттен на Тенистой аллее, освященная в честь Святителя Николая Чудотворца. Это событие положило начало возрождению церковной жизни в самом западном регионе страны.

Сегодня картина изменилась кардинально. На территории Калининградской епархии действуют 60 приходов. При этом, как отмечает иерей Давид Рожин, объективно оценить динамику роста или сокращения числа верующих довольно сложно. Однако косвенным показателем служит увеличение количества храмов и духовенства.

«Если духовенства больше, то, соответственно, и запросов больше. Потому что когда нет запроса, то как бы на что существовать духовенству», — добавил представитель епархии, подчеркнув, что появление новых приходов напрямую связано с потребностями людей.

Таким образом, регион, где полвека назад практически отсутствовала религиозная инфраструктура, сегодня активно развивает церковную жизнь, отвечая на запросы верующих.

