«Не было сил добираться»: 95-летняя жительница Подмосковья заблудилась в лесу и провела там ночь

В Подмосковье 95-летней пенсионерке пришлось ночевать в лесу, поскольку она заблудилась во время сбора грибов, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.

Пожилая женщина ушла на «тихую охоту» без телефона. Тревогу забила ее дочь. На поиски отправились полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Выяснилось, что когда стемнело, Агафья Петровна действительно не смогла найти обратную тропинку, однако она не растерялась и устроилась на ночлег между двух деревьев.

Пенсионерка рассказала, что слышала голоса и видела вдали огоньки, но сил добираться до них уже не было. Утром пожилая женщина сама вышла к одному из садовых товариществ, оттуда до дома ее проводил местный житель.

Дочь Агафьи Петровны поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. С пенсионеркой все в порядке, за исключением ссадин и синяков, которые она получила во время вечернего блуждания по лесу.