«Не дай мне праздной жизни»: митрополит Павел рассказал о главной молитве перед Пасхой

В этом году православная Пасха празднуется 12 апреля. Сейчас идет Страстная седмица — дни, когда верующие вспоминают страдания, распятие и смерть Спасителя. Как подготовиться к Светлому Христову Воскресению и почему семью называют малой церковью, в интервью ugra-news.ru рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

По словам владыки, лучший способ встретить Пасху — не праздное времяпрепровождение, а раскаяние в грехах и молитва. Он привел слова из молитвы преподобного Ефрема Сирина: «Не дай мне праздной жизни, не осуждать ближних, видеть свои грехи». Эти три предложения, по мнению митрополита, так емко описывают то, что происходит в повседневной жизни. Молитву следует держать в уме круглый год, чтобы не сбиваться с христианского пути.

Митрополит Павел много внимания уделяет сохранению духовно-нравственных ценностей, и эта работа приносит плоды. Сегодня в Югре насчитывается 46 144 многодетных семьи. При храмах для них и для молодых семей проводятся различные мероприятия: от мастер-классов и бесед до парада колясок и спортивных состязаний.

Во всех дошкольных учреждениях региона введена программа духовно-нравственного воспитания, разработанная с участием Ханты-Мансийской митрополии. В начальной школе изучают предмет «Яркие страницы нашего Отечества», с пятого по девятый класс — «Семьеведение». По словам владыки, духовно-нравственное воспитание сегодня является для Отечества стратегической задачей. Но основа воспитания закладывается в семье, которую в православии называют малой церковью — образом Вселенской Церкви, где отношения строятся на любви, вере и взаимопомощи.

Владыка рассказал чудесную историю, произошедшую в прошлом году на Пасхальном богослужении. Прихожанка уговорила пойти с ней на службу подругу, которая была крещеной, но никогда не ходила в церковь. Женщина пришла впервые и поймала освященное крашеное яйцо, которое священники бросают верующим. А через месяц она забеременела, хотя долго не могла родить ребенка.

Главное, что христиане должны привить детям, — это понимание, где «хорошо», а где «плохо». Владыка привел в пример мальчика из многодетной семьи прихожан Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска. Восьмиклассник обучал младших братьев и сестер правильно вести себя в храме, помогал ставить свечки. Это, по мнению митрополита, и есть правильное воспитание.

