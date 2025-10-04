«Не дам, мой алкоголь!»: россиянка поскандалила на границе Эстонии, разбив бутылки с виски и обозвав таможенников

В пункте пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией 31-летняя женщина устроила скандал. Она разбила пять бутылок виски и оскорбила сотрудников таможни. Инцидент попал на видео, которое опубликовала пресс-служба ФТС. На кадрах видно, как женщина разбивает бутылки с алкоголем о пол, передает телеканал 78.ru.

Согласно предварительной информации, женщина пыталась провезти в Россию пять бутылок шотландского виски, что превышает допустимую норму в три литра алкоголя без уплаты пошлин, установленную законом.

Когда сотрудники таможни начали оформлять нарушение, женщина, нарушившая порядок, устроила скандал. Она использовала грубую лексику и оскорбительные жесты. Кульминацией ее буйства стало то, что она в ярости разбила бутылки с алкоголем о пол.

«Алкоголь я пью! Я не могу отдать алкоголь», – сказала нарушительница перед тем, как разбить бутылки.

Оказалось, что это не первый случай, когда пассажирка пыталась пересечь границу с товарами, которые она выдавала за личные вещи.

В отношении женщины, замешанной в скандале, были возбуждены два дела: административное за недекларирование товаров и уголовное за оскорбление представителя власти. Ей грозят штраф до 40 тысяч рублей или до одного года исправительных работ.