Не давайте обещаний и не молитесь о суженом: что запрещено делать в День святого Нестора Летописца

Православные верующие 9 ноября вспоминают святого преподобного летописца Нестора. Монах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры считается первым историком, который вел записи о деяниях великих русских князей. Именно он написал знаменитую «Повесть временных лет», дошедшую до наших дней.

В народном календаре 9 ноября называют Нестор Летописец или Зарок на Параскеву, это канун Дня памяти святой мученицы Параскевы Пятницы.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и чего в эту дату ни в коем случае нельзя делать. По ее словам, в этот день по традиции верующие давали обеты и зароки, которые нужно было обязательно выполнить.

«Этот день отлично подходит для всевозможных обещаний как себе, так и другим. Именно поэтому этот день еще носит название Зарок на Параскеву. Хотите избавиться от вредной привычки? Самое время дать зарок и следовать ему. Святой Нестор Летописец обязательно поможет в укреплении слабой человеческой воли», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но ни в коем случае не давайте обещаний, которые не собираетесь выполнять, продолжила ясновидящая. Клятвы, данные ради красного словца, в будущем могут аукнуться не самым приятным образом.

«Не давайте в долг, если не хотите распрощаться с деньгами навсегда. Не стоит и занимать деньги — отложите визит в банк, иначе есть риск взять кредит на очень невыгодных для себя условиях», — предостерегла экстрасенс.

В этот день нельзя ссориться, скандалить и оскорблять друг друга. Незамужним девушкам в этот день запрещено молиться о суженом, иначе надолго останетесь одинокими. Устраивать пышные застолья, объедаться тоже не рекомендуется, потому что может отвернуться удача.

«Соберитесь всей семьей за скромным чаепитием, помолитесь Господу нашему и пообещайте себе самому стать чуточку лучше в следующем году», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября.