«Не давать надежду тяжелобольным»: диетолог развеяла популярный миф о чайном грибе

Чайный гриб — уникальная кладезь витаминов и полезных микроэлементов, но не стоит возлагать на него слишком большие надежды. Диетолог Анастасия Тараско рассказала об уникальной целительной репутации чайного гриба и его настоящих полезных свойствах.

По словам эксперта, чайный гриб употребляется человеком в пищу с древних времен. Он благотворно влияет на микрофлору кишечника. Тем не менее свойства и качество конкретного напитка очень сильно зависят от содержания сахара в нем, а неправильно приготовленный чайный гриб может быть даже вредным.

«Но говорить о том, что чайный гриб является чудодейственным лекарственным средством — неправильно. Соответствующие исследования не были проведены», — заявила Тараско интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, чайный гриб относится к той категории препаратов народной медицины, которые «лечат от всего и от ничего одновременно».

«Чайный гриб полезен в адекватных дозировках, но не стоит приписывать ему мифические свойства, способные лечить онкологию или диабет, тем самым давая ложную надежду тяже-лобольным людям» — подвела итог диетолог.

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