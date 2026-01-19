Не Дед Мороз, а лесничий Лутаев: особая награда нашла своего героя в лесничестве Наро-Фоминска

Лесничий Анатолий Лутаев из Наро-Фоминска был удостоен благодарности управляющего делами президента Российской Федерации. Награда вручена за личный вклад в организацию работ по заготовке и установке главной новогодней ели страны на Соборной площади Московского Кремля в декабре 2025 года, сообщает REGIONS .

Торжественная церемония состоялась в комитете лесного хозяйства Московской области. Помимо лесничего, благодарственные письма получили представители органов власти и местного самоуправления, обеспечивавшие организационную поддержку на всех этапах — от выбора дерева до его транспортировки и установки.

Для праздника 2026 года ель была отобрана специальной комиссией в Дороховском участковом лесничестве Наро-Фоминского филиала «Мособллес». Среди 24 потенциальных деревьев было выбрано одно, которое впоследствии стало главным новогодним символом.

