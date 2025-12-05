«Не для чужих глаз»: протоиерей объясняет, почему настоящая верующие избегают публичных демонстраций

Протоиерей Димитрий Смирнов выступил с разъяснением важности соблюдения тайны в личной духовной практике. Его позиция, изложенная в издании «ПроНедра», основана на святоотеческом учении и направлена против публичной демонстрации религиозных усилий.

Священнослужитель указал, что такие ключевые элементы практики веры, как молитва и пост, должны совершаться в уединении. Основной причиной он назвал предотвращение греха тщеславия и гордости, которые возникают при ожидании одобрения со стороны окружающих.

По мнению отца Димитрия, открытое обсуждение своих духовных трудов создает риск подмены внутреннего совершенствования погоней за внешним признанием. Это искажает саму цель религиозной жизни, которая, согласно церковному взгляду, заключается в личном предстоянии перед Богом, а не в получении человеческой похвалы.

Данный подход представлен как традиционная норма, охраняющая чистоту мотивов верующего и его подлинную связь с духовной реальностью.

