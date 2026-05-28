Не для открытых объявлений: закрытый особняк на Рублевке оценили в 120 млн долларов

Самый дорогой загородный дом Московского региона выставлен на продажу в закрытом формате. Его цена составляет 120 миллионов долларов — это более 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу Центробанка. Об этом АГН « Москва » сообщил представитель ассоциации «Гильдия профессиональных риелторов — ГРМ» Евгений Скоморовский.

Как пояснил эксперт, открытые объявления о продаже не дают полного представления о реальной верхней планке рынка. Помимо лидирующего лота, в закрытом доступе на Рублево-Успенском шоссе есть еще два предложения — за 85 и 100 миллионов долларов. Однако их подробности не разглашаются из-за конфиденциальности собственников.

«Открытые объявления не отражают реальную верхнюю планку рынка», — подчеркнул Скоморовский.

Три самых дорогих публичных лота, как уточнил эксперт, также расположены на Рублево-Успенском шоссе. В лидерах — особняк площадью 2,1 тысячи квадратных метров на участке в 44 сотки. Его стоимость составляет 3,95 миллиарда рублей.

Второе место занимает дом-дворец на 12 спален. Его площадь — 2,8 тысячи квадратных метров, а участок — 77,2 сотки. Цена объекта — 3,75 миллиарда рублей. Замыкает тройку hi-tech-резиденция площадью 3,5 тысячи квадратных метров на 60 сотках. Этот лот оценили примерно в 3,58 миллиарда рублей.