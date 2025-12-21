«Не до праздника». Европейцы массово отказываются от рождественских подарков

Под давлением роста стоимости жизни и падения реальных доходов потребители вынуждены существенно сокращать расходы как на подарки, так и на традиционные праздничные угощения. Согласно аналитическим данным, эта тенденция затронет целый ряд стран, включая Италию, Германию, Великобританию, Австрию, Норвегию, Словакию и Грецию.

Яркой иллюстрацией общей тенденции стала Италия. Как следует из совместного исследования портала Facile.it и некоммерческой ассоциации Consumerismo No Profit, бюджет жителей Италии на покупки к празднику сократился почти на 20%. Финансовые сложности вынуждают около трех миллионов итальянцев тратить меньше на праздник из-за других неотложных расходов, а популярной практикой стала оплата подарков в рассрочку.

Общие траты итальянцев на подарки в этом сезоне, по прогнозам, составят 8,7 миллиарда евро, что в пересчете на человека равно 204 евро. Однако экономия коснется не только презентов. Существенно «похудеет» и классический рождественский стол: средние расходы на угощение упадут до 64 евро на семью. В итоге на праздничную еду в стране потратят около 2,7 миллиарда евро, что значительно меньше прошлогодних 3,5 миллиарда евро (2024 г.). Таким образом, предстоящие праздники станут для Европы временем взвешенных трат и переосмысления традиций в угоду финансовой рациональности.

