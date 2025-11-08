«Не договорили»: Эрнст раскаялся у гроба на похоронах Юрия Николаева

Телевизионный мир и поклонники попрощались с народным артистом, телеведущим Юрием Николаевым. Церемония, прошедшая в минувшую субботу, отличалась камерной и демократичной атмосферой, что, по мнению многих, соответствовало скромной натуре ушедшего. На Троекуровском собрались не только коллеги и знаменитости, но и преданные зрители, помнящие артиста с конца 70-х годов. Подробно об этом пишет MK.RU .

Прощание стало поводом для неформальных воспоминаний, которые приоткрыли завесу над личной жизнью и профессиональным кредо легенды телевидения, а также выявили глубокое эмоциональное напряжение среди его коллег.

Одним из самых сильных моментов церемонии стало выступление генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он поделился историей их 39-летнего знакомства, начавшегося спонтанно на пляже с урока водных лыж. В конце речи Эрнст, вспоминая о нереализованных совместных проектах, произнес фразу, ставшую самым личным и пронзительным обращением.

«Меня подвели на пляже гостиницы «Жемчужина» к Маслякову и Николаеву. Через 15 минут Юра спросил: «Ты умеешь кататься на водных лыжах?». «Нет». «Хочешь научиться?» И через полчаса я уже вместе с ним гонял на водных лыжах. Периодически он звонил: «Ну что, давай что-нибудь придумаем». И мы иногда придумывали. Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше», — извинился Эрнст.

Тему продолжил Валдис Пельш, который, вспомнив экстремальный полет Николаева на самолете, подытожил, что все в зале что-то недоговорили и не сделали вместе с ведущим.

С особым теплом о дружбе говорил Леонид Ярмольник, который не смог сдержать слез. Актер рассказал, что уже в третий раз кладет в гроб товарища сигареты и зажигалку – раньше это были Олег Янковский и Александр Абдулов. Он также отметил, что Николаев «оживал» только тогда, когда у него появлялась новая работа, намекая на недостаток творческой реализации в последние годы.

Коллеги и ученики Николаева сходились во мнении, что его главным профессиональным достижением была человечность. Композитор Игорь Николаев трогательно рассказал, что его часто считали сыном телеведущего, и со временем они «сами стали в это верить», создав своего рода родственную связь.

Певица Пелагея отметила, что ее карьера сложилась бы иначе, если бы в 1996 году Николаев не поверил в ее талант. Валерий Сюткин заключил, что Николаеву удалось получить свидетельство о жизни, которое дается не каждому. Поклонники же в один голос вспоминали его улыбчивость, грамотность и способность спокойно «разрулить скандал», что подтверждало его репутацию интеллигента.

В конце церемонии вдова Николаева, Элеонора, поблагодарила собравшихся.

Прощание с Юрием Николаевым, ставшее тихим, но глубоко личным событием, подчеркнуло, что на телевидении, несмотря на всю его публичность, еще остается место для искренности и человеческой привязанности.

