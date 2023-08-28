Не допущенные на Курилы японцы почтили память предков в нейтральных водах

Группа из примерно 70 японцев почтила память захороненных на Южных Курилах предков, проведя поминальную церемонию на борту судна «Этопирика», сообщил телеканал NRK.

Судно встало в нейтральных водах между японским полуостровом Немуро и принадлежащим России островом Хабомаи.

На прошлой неделе генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио не удалось добиться возобновления безвизовых поездок японских граждан на могилы предков на Курильских островах.

Россия отменила безвизовый режим для подобных поездок в марте прошлого года в ответ на японские санкции.