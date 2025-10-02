Не досмотрели: многодетная мать из Приморья ответит за побег голого ребенка на улицу

В Уссурийске полиция Приморского края предоставила объяснения от местной жительницы, чей маленький ребенок, которому всего год, оказался без одежды на дороге. Мать рассказала о случившемся.

Как сообщила 30-летняя женщина, она планировала искупать младшую дочь и потому раздела ее. В это время один из сыновей отправился к колонке за водой, оставив калитку незакрытой, чем и воспользовалась малышка, выбежав на улицу за братом.

«Увидев, что младшая сестра выбежала на проезжую часть, старшая увела ее с проезжей части и отправила домой», — прокомментировали ситуацию в Министерстве внутренних дел.

Представители власти также отметили, что семья, в которой воспитываются дети, является полной и не находится на учете. В отношении матери составлен документ об административном нарушении, так как она не выполнила свои обязанности по воспитанию ребенка.

