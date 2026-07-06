Не группа крови, а химический шлейф: врач сказала, почему комары кусают одних и облетают других

Доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Татьяна Миронова развенчала популярный миф о связи группы крови и привлекательности для комаров. По ее словам, научные эксперименты полностью опровергают гипотезу о том, что кровососущие насекомые выбирают жертву по этому признаку. На самом деле их привлекает уникальный химический шлейф человеческого тела, состоящий из летучих соединений, — именно разница в этих индивидуальных маркерах объясняет, почему одних атакуют постоянно, а других почти не трогают, передает MK.RU.