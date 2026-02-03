Не грызун, а пернатый сосед: на высоте 24 этажа в Реутове из вентиляции вызволили синицу

Необъяснимый шум, доносившийся из коммуникаций, заставил понервничать обитателей высотки на улице Октября в подмосковном Реутове. Как сообщает REGIONS , источник звука, который жители приписывали крысе, на поверку оказался куда более беззащитным существом. При детальном осмотре выяснилось, что в вентиляционной шахте на отметке 24-го этажа оказалась заблокирована птица.

«Оказалось, что это птичка. Синичку не без труда достали», — рассказала одна из жительниц дома, принявшая участие в спасении птицы.

Орнитологи подтверждают, что такие инциденты – часть городской реальности. По словам специалиста Ивана Краснова, данная ситуация типична.

«Птицы часто приближаются к вентиляционным отверстиям для того, чтобы согреться, иногда пытаются обустроить там гнезда. В результате в шахтах могут оказаться как взрослые особи, так и птенцы», – рассказал он.

Таким образом, вентиляция становится для пернатых ловушкой, выбраться из которой без помощи человека практически невозможно.

Операция по освобождению завершилась успехом. Спасенную синицу сразу же отпустили на волю. Как отмечают свидетели, птица не пострадала и чувствует себя хорошо, быстро скрывшись из виду после возвращения в естественную среду.

